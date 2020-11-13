Данную классификацию по итогам исследования опубликовали австрийские ученые Венского медицинского университета.

Несколько ученых Венского медуниверситета во главе с иммунологом Винфридом Пиклем и аллергологом Рудольфом Валентой разместили статью в виде исследования в журнале Allergy, где подробно рассказали, что им удалось определить 7 четких форм проявления коронавируса на ноябрь месяц.

По данным ресурс ScienceDaily, в исследовании приняли участие 109 выздоравливающих и 98 здоровых людей. Ученым удалось выявить семь групп:

1. Повышение температуры, симптомы гриппа (озноб, кашель, утомляемость),

2. Симптомы простуды (чихание/заложенность носа),

3. Боли в мышцах и суставах,

4. Воспаление слизистых оболочек глаз,

5. Чувство сдавленности в грудной клетке, нарушение работы легких (пневмония),

6. Нарушение работы желудка и кишечника (поноса, тошноты, рвоты, кровохарканья и сильной головной боли),

7. Потеря обоняния, нюха и вкуса.

Кроме того они отметили, что категории 6 и 7 встречаются на ранних стадиях заболевания.

Повышение температуры. Зачастую значения поднимаются до 38-38,5 градусов, вызывая лихорадку.

Больному тяжело передвигаться, сильно ломит мышцы. Но у некоторых пациентов температура повышается до 37-37,3 градусов, из-за чего люди и игнорируют болезнь.

Потеря обоняния. Это один из главных признаков коронавируса. Пациент перестает чувствовать любые запахи, а любимая пища становится безвкусной.

Сильная боль в горле. Пациент жалуется на трудности при глотании.

Кашель сухого типа. В редких случаях наблюдается отделение мокроты.

Одышка. Этот симптом выявляется у больных в возрасте старше 40 лет. Это связано в тем, что коронавирус вызывает осложнения на сердце.

Чувство сдавленности в грудной клетке. Симптом возникает через 7-10 дней после заражения. Часто сигнализирует о переходе заболевания в тяжелую стадию.

У некоторых пациентов были выявлены и другие симптомы в виде поноса, тошноты, рвоты, кровохарканья и сильной головной боли.

Важно помнить, что вирус имеет свойство меняться, и не всегда те, кто уже переболел коронавирусом, имеют гарантию того, что болезнь их не постигнет вновь. Поэтому нельзя прекращать использовать средства индивидуальной защиты, как только анализ выявил наличие антител к коронавирусу.

Иммунолог Винфрид Пикль и аллерголог Рудольф Валента из Центра патофизиологии, инфектиологии и иммунологии, что потеря обоняния и вкуса в основном наблюдается у молодых людей со слабой иммунной системой, измеряемой числом иммунных клеток (Т-лимфоцитов), которые недавно эмигрировали из вилочковой железы.

«Из этого следует, что мы смогли четко отличать системные (например, группы 1 и 3) от органоспецифических форм (например, группы 6 и 7) первичного заболевания COVID-19», — пишут учение в журнале Allergy.

На данный момент они работают с командой над разработкой высокоэффективной вакцины против COVID-19, — сообщает Курск.com