Если верить публикации портала «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ 18 ноября произведёт увеличение цен на свои автомобили. Сообщается, что модели Lada Granta подорожает на 5 000 рублей, Vesta — на 9 000 рублей, Xray — на 7 000 рублей, Largus — на 6 000 рублей, а внедорожник Lada 4×4 станет дороже на 8 000 рублей.

Напомним, последний раз увеличение цен на автомобили марки Lada наблюдались в октябре. Тогда российский автопроизводитель увеличил ценники на 2-3 процента. Сообщалось, что рост цен связан с увеличением спроса на новые автомобили отечественной марки.

Стоит отметить, что ноябрьское повышение станет уже шестым за 2020 год, а он ещё не закончился. С чем именно связан очередной скачок цен, АвтоВАЗ не сообщил, — пишет SpeedMe