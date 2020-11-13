За «нейтрализацию пособников режима» она пообещала амнистию либо смягчение уголовного наказания

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская объявила, что в стране создается Народный трибунал, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — говорится в сообщении.

Она сообщила, что «международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией». Активисты готовят централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения «Голос», — сообщает РБК

(Фото: Emil Helms / EPA / ТАСС)