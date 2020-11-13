Перед выходными многие воронежцы отдыхают и выпивают. После этого некоторые водители рискуют и садятся за руль пьяными. Поэтому полицейские в Воронеже вновь проедут «сплошные проверки».

С 20:00 пятницы, 13 ноября, до 2:00 субботы, 14 ноября, стражи порядка будут останавливать все машины подряд на определенных участках дорог. Полицейские будут проверять, не нарушают ли водители ПДД. Особое внимание традиционно уделят поимке любителей пьяной езды.

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области. — сообщают Новости Воронежа