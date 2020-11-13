13 ноября в областном правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Основной целью инициативы «Горячее сердце» является чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, совершивших героический поступок, бескорыстно пришедших на помощь людям или же преодолевших трудные жизненные ситуации. В этом году лауреатами инициативы стали сразу четыре воронежца.

— Каждый из них не растерялся, не спасовал в критической ситуации и сумел спасти жизни других, — обратился губернатор Гусев к собравшимся в зале. — Особенные слова хочется сказать в адрес девятилетней Наташи Слащёвой, которая, несмотря на юный возраст, сумела проявить смекалку и храбрость и уберегла членов своей семьи от гибели на пожаре.

После произнесения речи Александр Гусев вручил участникам церемонии Орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и нагрудные знаки Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», — сообщает Блокнот

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области