В Воронежском институте ФСИН России завершился первый этап Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС». Традиционно, раз в три года, в институте проходит Конкурс красоты среди женщин, имеющих стаж службы в УИС не менее 3-х лет, а также высокие показатели в служебной подготовке и знания нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность уголовно-исполнительной системы.

Конкурс проводится в 3 этапа:

проводится на базе института; заочно по представленным конкурсным материалам; финал, который состоится в июне 2021 г. в г. Москве.

Удостоилась титула «Мисс УИС» Воронежского института ФСИН России курсант 5 курса учебно-строевых подразделений Ольга Хохлова. По итогам всех испытаний она набрала максимальную сумму баллов и теперь примет участие в следующем этапе Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС».

Грация и умение держаться на сцене, творческие способности и художественный вкус Ольги Хохловой не оставили соперницам не единого шанса. Ольга Хохлова мастер спорта России по художественной гимнастике, член сборной Свердловской области по художественной гимнастике, неоднократный победитель и призёр Всероссийских соревнований и турниров, а также прекрасно зарекомендовала себя по учебным и служебным дисциплинам.

Поздравляем Ольгу Хохлову и желаем побед на следующих этапах конкурса.