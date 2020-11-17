Мэрия Воронежа подвела итоги тендера на обеспечение охраны площади Ленина на предстоящих новогодних праздниках. Победителем стала компания «Волк-безопасность», следует из аукционной документации.

Компания предложила выполнить работы за 2,32 млн рублей. Максимальная цена контракта составляла 2,34 млн рублей. Подрядчику предстоит за собственный счет установить передвижной мобильный пункт охраны, а также обеспечить дежурство сотрудников на объекте с 5 декабря до 23 января. В этот период на площади должны находиться от 2 до 49 охранников. В праздничные дни исполнителю необходимо устанавливать пропускной режим на площади, проводить досмотр граждан.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Волк-безопасность» зарегистрировано в Воронеже в июле 2014 года. Уставный капитал — 250 тыс. рублей. Директор и владелец — Михаил Гамбург. Выручка по итогам 2019 года составила 41,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,37 млн, — сообщает De Facto