Воронежские сотрудники ОМВД быстро нашли злоумышленника, который пытался украсть деньги из банкомата, расположенного на ул. Чапаева в Семилуках. В его отношении возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.4. ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судя по кадрам видео с камер, банкоматы похожи на оборудование «Сбербанка», и на ул. Чапаева в Семилуках действительно расположено его отделение. По сведениям «Времени Воронежа», в попытке кражи подозревают сотрудника финансового учреждения. В пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк» «Времени Воронежа» не стали комментировать данную информацию.

По данным полиции, 5 ноября в 6:00 злоумышленник в маске и перчатках зашел в банк и подсоединил газовое оборудование к банкомату. Когда он пытался вскрыть аппарат, его увидел другой сотрудник банка, и тот скрылся. Служащий запомнил приметы и одежду подозреваемого. Сотрудники полиции обнаружили на записях с камер видеонаблюдения, что подозреваемый подъехал к банку на автомобиле «Форд Фокус». Полицейские оперативно задержали 30-летнего жителя Семилукского района.

В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что деньги ему нужны были для погашения долга перед знакомым за недавно купленную машину. Фигуранту избрана мера пресечения – домашний арест, — сообщает Время Воронежа