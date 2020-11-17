Ленинский райсуд изменил меру пресечения для бывшего старшего следователя воронежской, а затем и московской полиции Надежды Мельситовой – с домашнего ареста на запрет определённых действий. Об этом в понедельник, 16 ноября, корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе суда.

Расследование уголовного дела подходит к концу, Надежде Мельситовой осталось предъявить обвинение. Вероятно, скоро материалы поступят в суд. Если никто из сторон решение не обжалует, такая мера пресечения будет действовать на период следствия.

Запрет определённых действий обязывает подозреваемую своевременно являться к следователю и в суд. Мельситовой запрещается участвовать в собраниях, шествиях и митингах. Общаться с другими лицами, проходящими по уголовному делу, можно только с разрешения следователей – за исключением адвоката и живущих с ней. К людям, с кем запрещено общаться, нельзя приближаться ближе, чем на 100 м.

Но несмотря на то, что меру пресечения смягчили, за Надеждой Мельситовой всё равно продолжается наблюдение – допустимо это делать посредством видео и аудиофиксации.

Экс-следователя подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу 36-летнего Максима Болтенкова, которого за похищение у салона шести автомобилей на сумму 16 млн рублей отправили в колонию на 11 лет. Правда, ему всё равно выйти из свободу не удалось. Несмотря отмену приговора, Болтенков остался в колонии отбывать наказание по другому уголовному делу – о мошенничестве.

Надежду Мельситову задержали в начале декабря 2019 года, когда она уже уехала на повышение в Москву. Экс-следователя доставили в Воронеж и отправили в СИЗО, где она провела пять месяцев. В мае 2020 года меру пресечения изменили на домашний арест, который по ходу расследования дела постепенно смягчали, — сообщает Вести Воронеж