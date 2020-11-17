В 5:20 вторника, 17 ноября, в МЧС поступил срочный вызов из Советского района Воронежа. Там на проспекте Патриотов загорелась иномарка. На место выехали сразу два пожарных отделения.

8 спасателям удалось побороть огонь уже в 5:29. «В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Ford Transit», — сообщили в региональном МЧС. К счастью, люди при этом возгорании не пострадали. А причины внезапного возгорания иномарки еще предстоит выяснить, — сообщают Новости Воронежа

Автор: Алена Орехова. Фото: из архива МЧС.