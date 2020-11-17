В Железнодорожном районе Воронежа ночью произошел пожар в 2-квартирном жилом доме площадью 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВЧ России по региону во вторник, 17 ноября.

В структуре уточнили, что сигнал о возгорании на ул. Филатова поступил на пульт дежурного в 2.24. К тушению дома привлекли 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Справиться со стихией удалось в 3.20. По информации ведомства, в результате пожара пострадала 63-летняя хозяйка одной из квартир. Пенсионерку с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

В квартире № 1 огонь повредил комнаты и уничтожил кровля на площади 60 кв. м, а квартире № 2 обрешетку на площади 40 кв. м. Причина возгорания устанавливается, — сообщает Обозреватель Врн