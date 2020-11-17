Аналитики портала Superjob составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий ноября в Воронеже. Соискателям предлагают шанс получить «работу, о которой многие могут только мечтать», и зарплату на ней от 80 тыс. до 120 тыс. рублей. Рейтинг лучших предложений опубликовали во вторник, 17 ноября.

Самой высокооплачиваемой стала вакансия дизайнера-конструктора в офис мебельной компании «Ангстрем». Получать на этой должности возможно до 120 тыс. рублей ежемесячно. Далее расположилась вакансия финансового директора на сельскохозяйственное предприятие с зарплатой от 110 тысяч. Следом – вакансия руководителя отдела масс подбора персонала в «Визави». Соискателю обещают от 100 тыс. рублей ежемесячно.

Замкнули топ-5 вакансии разработчика 1С 8.3в компанию «Авард» и старшего категорийного менеджера в ГК «Самсон». Получать на этих должностях возможно от 92 тыс. и 80-100 тыс. рублей соответственно.

Ранее эксперты назвали пять самых востребованных работодателями сфер в Воронежской области. Больше всего компаниям интересны специалисты для «Продаж». Также требуются сотрудники в сферу «Производство», рабочий персонал, сотрудники в сферы «Строительство» и «IT, телеком», — сообщает Вести Воронеж