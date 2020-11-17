В Воронежской области за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 173 аварий. Травмы получили семеро и один погиб. Смертельное ДТП произошло в полвосьмого вечера рядом с домом №190 садового товарищества «Вега-88».

Здесь 25-летний воронежец за рулем Hyundai Santa Fe во время движения в сторону Буденовского кладбища сбил стоявшего на проезжей части мужчину. «59-летний житель Воронежа скончался на месте происшествия от полученных травм», — отметили в МВД. Полиция по этому факту проводит проверку. Предстоит выяснить все обстоятельства аварии, — сообщат Новости Воронежа