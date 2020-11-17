Благоустройство территорий проходит в рамках партпроекта «Городская среда»

В Левобережном районе Воронежа в рамках партпроекта «Городская среда» депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев установил спортивно-игровое оборудование.

Спорткомплекс с различными тренажерами появился на территории городской школы №96. Здесь уже есть стадион и теперь школьники смогут заниматься многими видами спорта. Новое место отдыха появится теперь и у детворы, проживающей на улицы Чебышева. Благодаря депутату –единороссу в этом районе установили спортивно-игровой комплекс – различные турники, качели.

Мероприятие также прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

«Преждевсего, установка спортивного и игрового оборудования дает возможность детям и подросткам комфортно и с пользой проводить время на улице. В тоже время, где появляются такие площадки, жители стремятся благоустроить территорию, они облагораживают ее вокруг комплексов, а иногда и развивают. А значит все вместе мы создаем комфортную городскую среду»,- отметил Александр Чуфинев.

Напомним, «Единая России» инициировала партийный проект «Городская среда», обеспеченный бюджетным финансированием всех уровней. Благодаря этому в Воронежской области в 2018 году новый облик получили 116 дворов и 31 общественная территория. Ранее, в 2017 году были благоустроены 147 дворов и 19 видовых мест. Проект направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.