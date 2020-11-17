Бесплатным WI-FI библиотеки Воронежа привлекут читателей
Бесплатная услуга по подключению к интернет-ресурсам через WI-FI начала действовать в воронежских библиотеках.
Как сообщили в библиотеке имени Андрея Платонова, точки доступа к беспроводному интернету организованы во всех районах областного центра.
Ниже можно узнать в каких библиотеках Воронежа уже доступен бесплатный WI FI:
библиотека №1 (улица Кирова, 28);
центральная городская библиотека имени Андрея Платонова (улица Феоктистова, 6);
библиотека №4 имени Егора Исаева (проспект Труда, 59);
библиотека №2 имени Алексея Кольцова (улица Карла Маркса, 61);
библиотека №15 (улица Южно-Моравская, 8);
библиотека №8 имени Владимира Кораблинова (улица Сухумская, 1);
библиотека №22 имени Ивана Бунина (улица Южно-Моравская, 74);
библиотека №17 (улица Переверткина, 49);
библиотека №40 (улица Чапаева, 120);
библиотека №32 имени Гавриила Троепольского (улица Плехановская, 15);
модельная библиотека №25 имени Василия Пескова (улица Защитников Родины, 2а).
Фото pixbay.com
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