Бесплатная услуга по подключению к интернет-ресурсам через WI-FI начала действовать в воронежских библиотеках.

Как сообщили в библиотеке имени Андрея Платонова, точки доступа к беспроводному интернету организованы во всех районах областного центра.

Ниже можно узнать в каких библиотеках Воронежа уже доступен бесплатный WI FI:

библиотека №1 (улица Кирова, 28);

центральная городская библиотека имени Андрея Платонова (улица Феоктистова, 6);

библиотека №4 имени Егора Исаева (проспект Труда, 59);

библиотека №2 имени Алексея Кольцова (улица Карла Маркса, 61);

библиотека №15 (улица Южно-Моравская, 8);

библиотека №8 имени Владимира Кораблинова (улица Сухумская, 1);

библиотека №22 имени Ивана Бунина (улица Южно-Моравская, 74);

библиотека №17 (улица Переверткина, 49);

библиотека №40 (улица Чапаева, 120);

библиотека №32 имени Гавриила Троепольского (улица Плехановская, 15);

модельная библиотека №25 имени Василия Пескова (улица Защитников Родины, 2а).

Фото pixbay.com