В Воронежской области практически ежедневно из ковидных стационаров выписывают больше пациентов, чем госпитализируют. Об во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

По информации структуры, за минувшие сутки в медицинские учреждения, предназначенные для приема больных с COVID-19 доставили 377 человек. При этом из этих же больниц за день выписали 469 пациентов.

По информации на утро вторника, 17 ноября, в воронежских стационарах находится на лечении 3861 пациентов с коронавирусом. Добавим, что 5 ноября глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на заседании оперштаба отмечал, что в области развернуто 5459 коек для COVID-пациентов, — сообщает Обозреватель Врн