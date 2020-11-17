Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учеников школьников с 6 по 11 классы. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника во вторник, 17 ноября.

Дистанционка, по мнению Собянина, эффективным средством борьбы с распространением COVID-19. «Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — отметил Собянин. Такой формат обучения продлили до 6 декабря.Несмотря на это, заболеваемость среди учащихся 6-11 классов, по словам градоначальника, находится примерно на одном уровне и не превышает 2,2 тысячи.

41 000 москвичей заразились коронавирусом за прошлую неделю. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Также Собянин отметил, что заболеваемость среди москвичей старше 65 лет, относящихся к основной группе риска, стабилизировалась и не превышает 5-6 тысяч случаев в неделю.

В начале октября все школьники Москвы ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября обучение в традиционном формате продолжили только младшеклассники, учеников старших классов оставили на дистанционном обучении. Столичные власти объяснили это тем, что школьники старшего возраста самостоятельнее и лучше адаптируются к такому формату.

10 ноября на удаленку перевели также учащихся вузов и колледжей. Школьникам, находящимся на дистанционном обучении, рекомендовали свести к минимуму поездки по городу и соблюдать домашний режим. Их транспортные карты заблокировали. Помимо этого, Собянин приостановил работу детских дневных лагерей и развлекательных центров. Эти и другие ограничение начали действовать 13 ноября, продлятся они до 15 января 2021 года.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 среди московских школьников на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не произошел. По ее словам, школьники стали единственной возрастной группой, в которой темпы распространения вируса сохранились на уровне начала октября.

По последним данным, в России за последние сутки коронавирусом заразились 22 055, из них 5274 — в Москве. Заболеваемость в столице остается самой высокой. Всего с начала пандемии там выявили 522 456 случаев заражения. В общей сложности диагноз COVID-19 поставили 1 971 013 россиянам, — сообщает Лента. ру