УФАС по Воронежской области на этапе подачи заявок приостановило торги по поиску подрядчика для праздничного оформления площади Ленина в Воронеже на новогодние праздники. Поводом стала жалоба питерского НПФ «Регулятор», следует из документов закупки.

По мнению компании, заказчик пытался ограничить число участников закупки. Кроме того, как указывается в жалобе, величина стоимостного критерия оценки заявки не должна быть ниже 70%, в то время как в документации конкурса указаны 60%.

Тендер был объявлен в конце октября. Максимальная цена контракта — 8,5 млн рублей. Подрядчику предстоит до 22 декабря изготовить украшения, затем смонтировать их, а до 25 января 2021 года провести демонтаж, — сообщает De Facto