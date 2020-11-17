По данным оперштаба Воронежской области ха минувшие сутки в регионе зафиксировано 17 смертей от коронавируса. На сегодняшний день общее количество летальных исходов за весь период пандемии составило 656 человек.

За эти же сутки СOVID-19 выявлен у 311 воронежцев (вчера — у 306) Вылечились — 496 человек.

С момента начала пандемии в общей сложности заболело 30 270 человек, вылечилось 28 551.

Марина Хоружая