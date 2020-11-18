На повторное рассмотрение вернули уголовное дело экс-замначальника воронежского ГУ МВД
На повторное рассмотрение вернул Новоусманский суд уголовное дело в отношении Александра Коротеева, бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области.
Его в 2019 году заподозрили во взятке стройматериалами для строительства бани на своей даче.
«Подогрел» Коротеева за помощь в продвижении по службе начальник Новоусманского ОМВД Анатолий Уваров.
Дело возбудили по статье за превышении должностных полномочий. Сам Коротеев, перед возбуждением дела вышел на пенсию.
Новоусманский районный суд в конце сентября этого года назначил бывшему стражу порядка судебный штраф и прекратил производство уголовного дела. Прокуратура подала апелляцию и областной суд назначил дело на новое рассмотрение.
Фото pixbay.com
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