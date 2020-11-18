Пожаловаться на школьные поборы воронежцы смогут на приеме у заместителя прокурора области Алексея Киреева.

Мероприятие по вопросу «добровольно-принудительных» сборов денег с родителей учеников воронежских школ состоится в пятницу, 20 ноября, в 10 утра в здании областной прокуратуры по пер. Красноармейскому, 12б.

Желающие сообщить «куда надо» информацию о школьных поборах до 17 часов 19 ноября могут записаться на прием по тел. 8-473-260- 89-89.

Фото prokuratura-vrn.ru