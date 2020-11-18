Труп женщины 1978 г.р. обнаружили спасатели во время тушения пожара в Воронеже на улице Циолковского.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в Левобережном районе в трёхкомнатной квартире жилого дома поступила 17 ноября в 16.05.

Пожар спасатели ликвидировали через 22 минуты. К тушению привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото «Горком36»