В Воронеже на пожаре обнаружили тело женщины
Труп женщины 1978 г.р. обнаружили спасатели во время тушения пожара в Воронеже на улице Циолковского.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в Левобережном районе в трёхкомнатной квартире жилого дома поступила 17 ноября в 16.05.
Пожар спасатели ликвидировали через 22 минуты. К тушению привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото «Горком36»
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