17 ноября прошло совещание, инициированное председателем Воронежской облдумы Владимиром Нетесовым, на котором обсудили состояние и перспективы развития улично-дорожной сети Воронежа, а также вопросы, связанные с организацией работы пассажирского транспорта и предстоящую в наступающем году реконструкцию улиц и дворов.

В Парламентском центре собрались члены Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, а также представители профильных подразделений регионального правительства и администрации Воронежа. Также в заседании приняли участие депутаты областной думы Николай Домнич, Михаил Гусев и Евгений Китаев, замруководителя регионального департамента дорожной деятельности Александр Дудин, первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин и руководитель управления дорожного хозяйства городской администрации Олег Котов.

Председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, открывая совещание, подчеркнул актуальность обсуждаемой темы, отметив, что именно с темой транспорта и функционирования дорожного хозяйства было связано большинство наказов избирателей, с которыми те обращались в адрес депутатов облдумы.

По словам Владимира Верзилина, в региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, уже зарезервирована сумма в 15.5 миллиардов рублей, которая поступит в региональный Дорожный фонд после принятия Закона.

— У нас будет достаточно средств и возможностей для решения наиболее важных транспортных проблем, — заключил Владимир Верзилин.

Одним из значимых вопросов, обсуждаемых на совещании, стала развязка Остужева-Ленинский проспект, которая станет главным транспортным объектом 2021 года, так как именно этот транспортный узел сдерживает дальнейшее развитие городской улично-дорожной сети. Первый заммэра по городскому хозяйству Сергей Петрин подтвердил готовность властей начать решение этой проблемы в самое ближайшее время, отметив, что сейчас как раз решается вопрос финансирования.

Еще одной темой для обсуждения стало состояние железнодорожных переездов в черте города. В одном только Северном микрорайоне (по направлению движения в сторону аэропорта) 7 объектов не соответствуют нормативам и нуждаются в усовершенствовании. По словам руководителя управления дорожного хозяйства городской администрации Олега Котова, в ближайшее время эту задачу будут решать на специальном совещание с участием представителей воронежского филиала РЖД, с которыми уже достигнута предварительная договоренность.

Депутаты от городских территорий обозначили и другую немаловажную проблему — состояние дорожного покрытия вблизи образовательных учреждений. Например,возле гимназии №9, расположенной на ул. Минской, тротуары,подъезды к учебному заведению, а также внутриквартальная сеть дорог находятся в аварийном состоянии. С просьбой решить данную проблему к депутатам обратились учителя и родители учеников гимназии. Представители мэрии пообещали уделить внимание данному вопросу в будущем году — на эти цели уже выделено более 50 млн. рублей.

Что касается предстоящего ремонта и реконструкции дворовых территорий, представители мэрии рассказали, что появились новые требования к участию в программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы» (соответствующее постановление было подписано мэром Вадимом Кстениным). Как и прежде, объем работ по благоустройству дворов будет состоять из минимального (ремонт дворовых проездов, освещение дворов, установка скамеек и урн) и дополнительного перечня. Финансирование первого происходит в совокупности из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а вот по поводу второго перечня на федеральном уровне было принято решение об обязательном 20-процентномсофинансировании дополнительных работ собственниками жилья.

Представители мэрии отметили, что эти поправки не коснутся воронежцев, дворы которых уже включены в программу благоустройства. Новые правила начнут действовать только по новым заявкам, которые можно будет подать, когда в регионе стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Жильцам, у которых квартиры находятся в собственности, необходимо будет на собрании принять решение об участии в программе и софинансировании, определить схему благоустройства и направить протокол в управу.

После оценки работ районная управа уведомит собственников о смете и необходимом объеме средств софинансирования. Депутаты, озабоченные данным вопросом, высказали готовность помочь воронежцам в сборе необходимых документов, чтобы правильно оформить заявку. Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям облдумы Михаил Гусев в свою очередь сообщил о создании Городского штаба депутатов областной Думы, который будет координировать решение многих актуальных для горожан вопросов — в том числе, связанных с участием в программе благоустройства общественных территорий и пространств.

Не менее важной темой совещания стал вопрос транспортного обслуживания (в частности — введение выделенной полосы для общественного транспорта по Северному мосту), который требует, по словам Владимира Верзилина, дополнительного, взвешенного подхода. К примеру, необходимо проработать различные варианты функционирования выделенной полосы для автомобилистов. Например, разрешить движение по ней автомобилям в выходные дни или в определенные часы дня.

Председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности отметил, что уже в начале 2021 года на воронежские маршруты выйдет 130 новых автобусов большой вместимости.

— По требованию Минтранса у нас к этому моменту должна быть специально выделенная полоса общей протяженностью 30 км. Наша задача — найти компромисс: соблюсти условие Минтранса и в то же время не навредить организации движения, — заявил Владимир Верзилин.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что все вопросы, связанные с функционированием и оптимизацией транспортной сферы, должны решаться с учетом мнения избирателей.

— Транспортная сеть в регионе должна быть выстроена таким образом, чтобы она гарантировала безопасность и комфорт для всех участников движения, — подчеркнул Владимир Нетесов. — Это может быть обустройство крупных транспортно-пересадочных узлов, расширение магистралей, строительство современных подземных и надземных переходов.

Марина Хоружая