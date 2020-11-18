Главное, что в Карабахе удалось остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это главный результат договоренностей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

Главное, что в Карабахе удалось остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это главный результат договоренностей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

«Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, — на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат», — заявил Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер также констатировал, что проблема определения статуса Нагорного Карабаха сохраняется.

«Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше — это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», — сказал Путин.

При этом прекращение боев в Нагорном Карабахе, а также договоренности о разблокировке транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей создают предпосылки для нормализации отношений, уверен российский президент, — сообщает RG