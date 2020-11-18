В Воронежской области метеорологи пообещали 17 градусов мороза.

Холод будет наблюдаться местами по региону в ночь на 19 ноября.

В среднем в Воронежской области, по прогнозам местного Гидрометцентра, в предстоящую ночь синоптики прогнозируют 9-14 градусов нижу нуля.

В областном центре ночью 19 ноября ожидается до 12 градусов мороза. На погоду в регионе оказывает влияние подошедший антициклон с севера.

Автомобилистов в Воронежской области предупредили об опасности на дорогах в виде гололеда. Специалисты советуют быть взаимовежливыми, внимательными и соблюдать правила ПДД.