Вчера, 17 ноября, СМИ сообщили трагическую новость — не стало театрального режиссера Романа Виктюка. В октябре мэтр был госпитализирован в одну из столичных клиник с коронавирусом.

Печальную новость подтвердили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. «Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сообщили представители учреждения. Как уточняют журналисты, режиссер умер от последствий коронавируса. Организм 84-летнего Виктюка не смог справиться с нагрузками, произошел инсульт.

Напомним, что звезду госпитализировали в больницу с диагнозом COVID-19 в конце октября. Роман Григорьевич находился в тяжелом состоянии, врачи обнаружили у него осложнение в виде пневмонии, поэтому сразу перевели в реанимацию. К слову, в клинике Виктюк оказался накануне своего дня рождения. Говорят, что в тот период почти половина труппы его театра болела вирусом нового типа. Учреждение было решено закрыть на карантин, лишь недавно оно возобновило свою работу.

Несмотря на печальное известие, коллеги Романа Григорьевича не стали отменять запланированный сегодня спектакль «Танго». Постановка будет посвящена памяти легендарного режиссера, для которого театр всегда был на первом месте, — сообщает STAR HIT

«Ушел наш Мастер — великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только свет, любовь, творчество, смыслы. Потому что он наше все. Роман Виктюк — не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни. Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери. Невозможно оценить то, что он дал каждому из нас. Невозможно осознать настигшее каждого из нас — его артистов, учеников, коллег, зрителей, почитателей — горе. Все мы его дети. Которым придется учиться снова работать, дышать, жить. Ради него, ради его театра, который был его самым любимым и важным детищем, ради нас самих. Нам еще долго придется привыкать к слову «был», — сообщается в соцсетях Театра Романа Виктюка.