Минтруд попросил Пенсионный фонд России вместе с участниками рынка проработать возможность изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Такое предложение министерство высказало в письме к фонду.

В частности, Минтруд предлагает осуществлять единовременную выплату, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда. По действующим нормам законодательства пожизненная накопительная пенсия выплачивается тем, у кого на счете скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру всей пенсии.

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в ведомстве. Там добавили, что пока решений о принятии каких-либо изменений законодательства не принималось, — сообщает Коммерсантъ