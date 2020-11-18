Сенаторы одобрили использование российских Вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Согласно Конституции вопрос о введении военного контингента решается Совфедом, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне — члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24.

Клишас также напомнил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.

Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Конфликт в НКР

Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня, и только 10 ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвата второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение, — сообщают РИА-Новости

Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.