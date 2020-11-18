Введенный 1 октября режим чрезвычайной ситуации из-за полыхавших в регионе пожаров, был снят 16 ноября. Это связано с тем, что в области наконец установилась настоящая осенняя погода (прошли затяжные дожди, а затем выпал снег) Указ об отмене ЧС подписал губернатор области Александр Гусев.

Благодаря введенному режиму ЧС были выделены деньги для пострадавших от пожаров. Напомним, что наибольшее количество воронежцев пострадало в Павловском районе (село Николаевка). 30 сентября в пепелище превратились 50 строений, из которых 21 — жилые дома. Пострадавшие жители Николаевки получат матпомощь, а погорельцев обеспечат новым жильем.

Марина Хоружая