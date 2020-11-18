Вчера во всех регионах России вступил в силу новый порядок тестирования пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Теперь не все, кто имел контакт с больными смогут пройти бесплатный тест (так было раньше). Проверят на коронавирус лишь тех, у кого после контакта появятся симптомы вирусных заболеваний. И то не позже 8-10 дней после контакта.

По новому указу людям из ближнего контактного круга, если у них не обнаружилось симптомов, достаточно будет двухнедельной изоляции, после чего они смогут снова приступить к работе или учебы, без необходимости сдавать тест.

Порядок выписки пациентов из ковидных стационаров тоже был изменен. Теперь не обязательно ждать отрицательного теста на ковид — врачи могут отправить пациента домой на долечивание и не дожидаясь его. Естественно, если нет угрозы жизни заболевшего. А вот чтобы выйти на работу (учебу), пациентам выписавшимся из стационара, отрицательный тест уже понадобится. Но если ранее нужно было получить три отрицательных теста подряд, то сейчас достаточного будет одного такого результата.

Вышеозначенные изменения в тестирования позволят быстрее освобождать койко-места в ковидных отделениях, для того, чтобы каждый человек с тяжелой формой коронавируса мог попасть в стационар. Также снизится нагрузка на центры тестирования, которая значительно возросла в период пандемии.

Марина Хоружая