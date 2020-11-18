В Воронежском ЗАГСе рассказали, сколько пар в регионе поженились в пятницу 13-го
Воронежский ЗАГС отчитался о количестве молодоженов, связавшими себя узами брака в пятницу, 13 ноября.
Как оказалось, несуеверных пар было 55. В Воронеже появились 38 новых семей, а в районах региона — 17.
В Коминтерновском районе областного центра супругами стали 7 пар. В Советском районе – 14, в Железнодорожном – 9.
Год назад, в пятницу, 13 сентября, в Воронежской области в брак вступили 187 пар.
Кстати, в ЗАГСе отметили, что по их данным, супруги, сыгравшие свадьбу в пятницу 13-го, разводятся гораздо реже остальных.
Фото pixbay.com
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