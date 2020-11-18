В Воронеже пытаются продать землю за 12 млн рублей рядом с парком «Северный лес». Соответствующее объявление разместили на сайте агентства недвижимости «Циан».

Участок площадью 42 сотки расположен по улице Миронова 50/1 рядом с окружной дорогой на Антонова-Овсеенко. Ему присвоен статус «земель промышленного назначения». Также автор пишет, что объект продажи относится к «землям населенных пунктов» и находится на красной линии.

Согласно объявлению, продавец предлагает использовать участок для строительства спортивно-оздоровительных сооружений, например, лодочных станций, гольф-клубов, яхт-клубов, эллингов и лыжных спортивных баз.

Напомним, что ранее власти направили владельцам земель, расположенных в Воронеже на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Северный лес», предложения по обмену участков. В дальнейшем, к 2023 году, в лесопарковой зоне планируется создать место тихого отдыха населения, — сообщает 36on.ru