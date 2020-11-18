Председатель совета директоров ГК «Автолайн» и депутат Воронежской городской думы Дмитрий Крутских направил в областной Арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки дел, обращение от главы крупной транспортной компании поступило в понедельник, 16 ноября.

Отметим, что заявление Дмитрия Крутских пока не принято к производству. Кроме того, в суде не раскрывается сумма задолженности предпринимателя. В то же время, по информации сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении депутата открыто три исполнительных производства на общую сумму 348,9 млн руб.

При этом Дмитрий Крутских, комментируя ситуацию «Абирегу», подчеркнул, что в основе иска лежит задолженность, которую он не может погасить с 2011 г. При этом бизнесмен акцентировал внимание на том, что личное банкротство никак не повлияет на его автомобильный бизнес, — сообщает Обозреватель Врн