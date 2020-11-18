Сегодня стало известно, что городская администрация расторгла десять контрактов по охране воронежских школ и Дворца творчества детей и молодежи, на общую сумму почти 74 миллиона рублей. В конкурсе по организации охраны муниципальных общеобразовательных учреждений на второе полугодие, по сообщению пресс-службы мэрии, принимали участие как местные охранные предприятия, так и организации из других регионов.

Компании из Сыктывкара и Оренбурга победили в нескольких лотах, но буквально через неделю заключенные с ними договора были расторгнуты. В формулировке пресс-службы мэрии — «по обоюдному согласию» В данный момент готовится новая конкурсная документация для проведения торгов.

В мэрии отметили, что при организации охраны учебных заведений основным критерием является качество предоставляемых услуг, поэтому к участникам торгов предъявляются довольно жесткие требования. Вместе с этим, эти требования не должны препятствовать свободной конкуренции, поэтому в соответствии с законодательством, на торги на равных правах могут выйти как местные организации, так и участники из других регионов.

Пока вопрос с охраной решается, 120 воронежских школ за счет бюджетных средств охраняют предприятия, с которыми власти заключили временные договоры. Качество оказания данных услуг находится на особом контроле департамента образования и молодежной политики.

Марина Хоружая