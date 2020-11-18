Уже несколько дней в Воронежской области наблюдаются минусовые отметки на градусниках. Водоемы начали покрываться тонким льдом, однако ни на одном из них еще не установилась необходимая безопасная толщина льда. Для того, чтобы можно было ступить на лед, его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Спасатели предупреждают, что несмотря на понижение температуры, выход на лед сейчас смертельно опасен!

До наступления устойчивых, крепких морозов водоемы невероятно коварны. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Массовое катание на коньках, лыжах, санках и тюбингах, по словам специалистов службы МЧС, разрешено при толщине льда не менее 25 см.

Также нужно помнить, что толщина льда на водоеме не везде одинакова и при кратковременной отттепели (даже после непрерывных морозных дней) он теряет свое качество, становится рыхлым. Если нулевая температура продержится более 3 дней, прочность льда уже снизится на 25%.

Критерии тонкого льда:

Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова).

Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.

Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные попуски воды из водохранилища способны источить лед и образовать в нем опасные промоины. В местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

В случае опасной ситуации Главное управление МЧС России по Воронежской области рекомендует:

в случае, если лед начал трещать, рекомендуется отходить от этого места медленно и аккуратно, не отрывая ног от льда;

если вы провалились, широко раскиньте руки по краям ледового пролома и воздерживайтесь от опускания в воду с головой;

старайтесь, не обламывая кромки льда, без резких движений выбраться на лед, заползая ползком и поочередно вытягивая на поверхность ноги;

выбравшись, откатитесь и осторожно отползайте, будьте аккуратны к самому берегу, а потом не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле;

если на ваших глазах под лед провалился человек, сообщите, что вы идете ему на помощь, возьмите доску, любой другой подручный материал с большой площадью опоры и ползите на нем, широко раскинув руки. К самому краю пролома подползать нежелательно. Ремень, шарф, палку помогут спасти человека, но помните, что подавать или бросать их нужно с расстояния 3-4 м;

Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и отползайте к безопасной зоны. Пострадавшего после оказания первой помощи доставьте в больницу.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101»(с мобильных и стационарных телефонов) или «112» (с мобильных телефонов), телефон — доверия – 8(473)277-99-00.

Марина Хоружая