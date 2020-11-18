Совет Федерации на заседании принял решение о даче согласия генпрокурору на привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении аудитора Счётной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня по делу о хищении из бюджета.

Решение было принято единогласно: за него проголосовали 126 сенаторов, пишет ТАСС. Мень в 2005—2013 годах занимал пост губернатора Ивановской области. Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда рассказал о расследовании уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

По его словам, были получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, — сообщает RT