Владимир Волков в своем обращении отметил, что «нужно давать дорогу молодым»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке, сообщается в среду на сайте органов госвласти региона.

«Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия», — сказано в сообщении.

В своем обращении Волков отметил, что «нужно давать дорогу молодым». «За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне. <…> Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике», — говорится в тексте обращения.

Владимир Волков возглавил республику в мае 2012 года, сменив на этой должности Николая Меркушкина. До этого Волков несколько лет возглавлял республиканское правительство.

12 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Владимира Волкова на посту главы Мордовии и назначил его врио обязанности руководителя республики. 10 сентября 2017 года Волков был избран главой Мордовии, получив 89,19% голосов избирателей (баллотировался от «Единой России»), — сообщает ТАСС