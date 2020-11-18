За минувшие сутки в Воронежской области выявили рекордные 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 18 ноября, привели в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 методом ПЦР диагностировали уже у 30584 человек. Напомним, что днем ранее опасный недуг подтвердился у 311 воронежцев, при этом что максимальный показатель по суточному приросту заболевших зафиксировали 13 ноября – коронавирус выявили у 312 жителей.

За прошедший день в России зафиксировали 20985 новых случаев заражения. В лидерах традиционно Москва, где такой диагноз поставили 4174 жителям. В ТОП-3 вошли Санкт-Петербург и Московская область – 2215 и 864 фактов соответственно. У Воронежской области – на этот раз восьмой показатель среди российских регионов, — сообщает Обозреватель Врн