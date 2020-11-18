В Воронежской области открывается Центр управления регионом (ЦУР). Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

По информации структуры, создание подобных центров является общероссийским проектом, реализующимся по поручению президента РФ Владимира Путина. Подобные центры должны создать во всех субъектах Российской Федерации до 1 декабря текущего года.

Чем будут заниматься ЦУРы? Как отмечают в пресс-центре, прежде всего в сфере их полномочий будет осуществление оперативной связи между органами власти и населением. Это должно привести к повышению эффективности решения возникающих проблем и вопросов. Предполагается, что подобные центры сформируют своеобразную «тепловую карту» обращений населения к власти и его жалоб на основе анализа сообщений, поступающих, прежде всего, не по официальным каналам, а на открытые площадки. Для этого, в частности, ЦУРы начнут анализировать посты в соцсетях, на форумах, в блогах. Проведя анализ проблем, центры, с одной стороны, станут готовить власти в оперативном режиме необходимые отчеты, а с другой – ускорять взаимодействие власти с людьми по решению выявленных проблем.

Понимание чаяний населения должно будет помочь ЦУРам в налаживании взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти, а также между властными структурами и подведомственными организациями с акцентом на решение проблем населения. Плюс – в их задачи войдет также оптимизация процессов этого взаимодействия, их совершенствование – равно как и совершенствование административных процедур.

Как отмечают в пресс-центре правительства Воронежской области, благодаря работе Центра управления регионом время реагирования на сообщения и жалобы граждан обязательно сократится. Работа ЦУРов должна привести и к повышению эффективности работы с населением, и к цифровизации государственного управления. Последний фактор также входит в число стратегических целей, поставленных президентом РФ, — сообщает Обозреватель Врн