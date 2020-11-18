Еще ряд воронежских домов остался без отопления в эти морозные дни. Это связано в проведением ремонтных работ на теплотрассах. Без тепла останутся жители дома 26 по ул. Кирова, 28 и 44 по ул. Пушкинской, 21 на Куцыгина, а также 23,27 и 60, расположенных на Красноармейской улице. Там необходимо возобновить подачу теплоносителя.

Коммунальщики пообещали закончить работы к 16.00. Но возможно, после ремонта вновь потребуется регулировка системы отопления. По всем вопросам воронежцам предлагают обращаться в свою управляющую компанию

Марина Хоружая