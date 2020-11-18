В Воронежской области в шести муниципальных районах назначили новых мировых судей. Назначения отражены в постановлении Воронежской областной Думы.

Согласно документу, в Панинском судебном районе должность мировой судьи получила Елена Соловьева, в Бобровском – Евгений Повалюхин, в Острогожском – Надежда Калинтиевская, в Каширском – Светлана Давиденко, в Бутурлиновском – Лариса Шаповалова. Изменение коснулись и областного центра – в Ленинском районе продлили полномочия Сергея Булгакова, а в Центральном – Екатерины Швыревой.

Кроме того, в Острогожском районе до окончания своих полномочий будет работать Татьяна Панина, после чего, она перейдет в Хохольский судебный район, где пробудет в статусе мирового судьи до 2025 г.

Добавим, что все назначенные депутатами судьи проработают на своих постах пять лет, — сообщает Обозреватель Врн