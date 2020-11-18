Аппараты и сертификаты на бесплатную сотовую связь получат 28 ветеранов района

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны обеспечат бесплатными мобильными телефонами с безлимитным тарифом.Передают их фронтовикам волонтеры из сектора по работе с молодежью отдела по образованию администрации района. Наличие телефонов, оснащенных кнопками экстренной помощи, позволит пожилым людям быстро связаться с социальной и медицинской службами.

Инициаторами передачи сотовых телефонов выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и местные единороссы.

Как рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Зубкова, волонтеры уже посетили десять ветеранов и вручили им средства связи.

«С телефонами также дарим сертификаты на пожизненную бесплатную мобильную связь у любого мобильного оператора. На этой неделе такие аппараты получат еще 18 человек», — пояснила инспектор по работе с молодежью Анастасия Буткова.

Польза мобильного телефона, который получит каждый ветеран, не только в бесплатной связи. Аппараты оснащены большими экранами и кнопками экстренной помощи, в память телефонов внесены «полезные» номера. Таким образом, телефон позволит ветерану в критическую минуту быстро и без проблем связаться с социальными службами, волонтерами или медицинским учреждением. И ему помогут решить не только проблемы со здоровьем, но и бытовые вопросы, например, покупка продуктов, уборка, приготовление пищи.

«На задней панели мобильного телефона находится кнопка вызова «скорой помощи», а в самом аппарате установлен чип, прикрепленный к телефонному номеру, зарегистрированному на конкретного фронтовика. Его исходные данные закреплены в базе экстренных служб, и в случае вызова оператор сразу определит фамилию и место жительства ветерана, нуждающегося в помощи», — добавила Буткова.

Напомним, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы.

В местных отделениях «Единой России», в рамках партийного проекта «Историческая память», проводится ряд масштабных акций, посвященных юбилейной дате