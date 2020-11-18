Ежегодный открытый конкурс чтения стихов воронежских поэтов «Кольцовский край» среди школьников, организованный управой Ленинского района, отделом образования Ленинского и Центрального районов и МБУДО Центр развития творчества детей и юношества, состоялся в рамках Кольцовско-Никитинских дней поэзии и искусства.

Традиционно конкурс проходит в одном из учреждений культуры и собирает вместе многочисленную публику и участников, но учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, сегодняшнее мероприятие и предшествующие ему отборочные туры прошли на просторах интернета в онлайн режиме. Однако из-за этого конкурс не утратил своей актуальности и зрелищности. А количество зрителей оказалось бесконечным.

В этот раз конкурсанты записывали видеоролики с исполнением произведений воронежских поэтов, а компетентное жюри оценивало соответствие выбранных произведений тематике Конкурса и возрастной группе; эмоциональное воздействие на слушателя (оригинальность, темперамент, обаяние, внешний вид); знание, точность понимания текста и оригинальность трактовки текста; эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста; осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи).

— Необходимо отметить важность подобных мероприятий, способствующих приобщению молодежи к литературному наследию поэтов и развитию творческих способностей школьников. Критерии оценки исполнения достаточно сложные, требуют творческого подхода. Считаю, что ребята в очередной раз справились с ними блестяще, — сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

Сергей Александрович наградил лауреатов конкурса грамотами управы и памятными подарками.

Победителями конкурса стали:

В номинации чтения стихов И.А. Бунина:

Среди 5-8 классов:

1 место – Алисия Воротынцева (МБОУ СОШ № 13, 8 кл., «Матери»);

Среди 9-11 классов:

1 место — Василина Черепанова (ЦТ «Калинка», «Встреча»);

В номинации чтения стихов А.В. Кольцова:

Среди 5-8 классов:

1 место – Мария Фомина (МБОУ СОШ № 40, 6 кл., «Цветок»);

Среди 9-11 классов:

1 место — Анна Стекольщикова (МБОУ СОШ № 38, 11 кл. «Последний поцелуй»);

В номинации чтения стихов И.С. Никитина:

Среди 5-8 классов:

1 место – Кирилл Грачев (МБОУ СОШ № 38, 5 кл., «Детство веселое…»);

Среди 9-11 классов:

1 место — Ангелина Стороженко (МБОУ СОШ № 12, «Развалины»).

Ленинский район занимает особое место в проведении Кольцовско-Никитинских дней. В районе Гусиновки (ныне ул. Большая Стрелецкая) родился А. Кольцов; в Ильинской церкви был крещен; его именем названа улица Кольцовская. На территории Ленинского района расположен «литературный некрополь» – памятник истории и культуры XIX века, где находятся могилы А. Кольцова и И. Никитина.