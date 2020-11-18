В Воронеже компанию ООО «Рент Инвест» оштрафовали за незаконную реконструкцию здания №10 на улице Урицкого. Оно расположено прямо возле Бринкманского сада. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что застройщик проводил демонтаж мансарды, кровли и частичный демонтаж перекрытий для лестницы на цокольный этаж без разрешения от регионального госстройнадзора.

«Арбитражный суд Воронежской области признал организацию виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, — сообщают Новости Воронежа