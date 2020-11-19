Вчера на городском портале 36on.ru опубликовали новый социальный ролик «Простые вещи», в котором очень коротко, но емко освещены самые важные вопросы сегодняшних жизненных реалий. Современный мир состоит из простых и удобных вещей, способных облегчить, а иногда спасти чью-то жизнь. Простых вещей, которые не сразу стали привычными. Как долго формируются привычки? Ведь не родились мы с навыком переходить дорогу по переходу. Этому мы научились не сразу, но это значительно снизило риск умереть под колесами авто.

Раньше во всех заведениях курили, и это всех устраивало. Но только после запрета все осознали, как классно дышать свободно и не пахнуть табаком после приятного вечера в кафе. Когда-то автомобилисты не замечали машин с мигалками, а сейчас, только заслышав сирену скорой помощи, перестраиваются. Потому что понимают, что если не уступить дорогу, скорая может к кому-то не успеть.

Ценность человеческой жизни в последнее время стала чувствоваться острее. Пандемия у многих поменяла жизненные ценности и расставила другие приоритеты. Да, надевать маску еще не у всех вошло в привычку. Но ведь можно сделать над собой усилие и показать другим, что надевая маску ты даешь себе шанс гулять по улицам города, проводить время с близкими, встречаться с друзьями… А еще это шанс на то, что скорой не нужно будет пробиваться через пробки — ей просто не нужно будет к кому-то ехать.

Конечно всем нам хочется поскорее вернуться к нормальной жизни, к привычному времяпровождению… Пандемия разделила нашу жизнь на «до» и «после», и все ждут, когда же наконец появится просвет. Но для того, чтобы с нас наконец сняли все эпидемиологические ограничения, нам самим необходимо постараться, внести свою лепту. Ведь по данным, которые предоставляет ВОЗ, количество заболеваемости и новых случаев заражения снижается именно тогда, когда люди прекращают массово передавать вирус друг другу и начинают следовать ограничительным рекомендациям. Да-да, одну из первых скрипок в данном вопросе играет именно человеческий фактор!

Все изменится в лучшую сторону, когда каждый из нас начнет понимать личную степень ответственности и станет соблюдать такие простые правила, как социальная дистанция, мытье и обработка рук, ношение масок…

Сегодня это называется красивым словосочетанием «респираторный этикет». А ведь понятие это, отнюдь не ново. Всегда при кашле и чихании было принято прикрывать рот носовым платком (сейчас для этого лучше использовать одноразовый бумажный). В Японии так вообще люди давно носят маски в местах большого скопления людей. Они это делали, когда еще и в помине не существовало никакого коронавируса. Чихать и кашлять на людях в стране восходящего солнца считается верхом неприличия. Этикет это всего лишь навык, и ему легко научиться. И сегодня «респираторный этикет» важен как никогда. Надевать маску в общественных метах считается хорошим тоном и уважительным отношением к окружающим.

После недавних рейдов по рынкам, ночным клубам, концертным залам и прочим общественным местам, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил положительную тенденцию в данном вопросе:

— Рад, что воронежцы носят маски в общественных местах — особенно это видно на объектах торговли и в транспорте. Надеюсь, что скоро необходимость ношения масок отпадет, но пока нельзя отрицать ношение масок и социальное дистанцирование в профилактике коронавируса. Победить COVID-19 мы сможем только вместе.

Марина Хоружая