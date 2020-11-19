В театрах и концертных залах Петербурга должно быть не более 25% зрителей от числа мест. Но если до 18 ноября успели продать много билетов, то эту квоту власти разрешили нарушать. Московские власти не дали таких послаблений

В Петербурге вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19. Постановление о них подписал губернатор Александр Беглов, документ опубликован на сайте правительства города.

Что запретили в Петербурге:

В театрах, концертных залах и кинотеатрах число зрителей не должно превышать 25% от количества мест в залах;

Запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия;

Работу ледовых катков и предприятий общественного питания в торговых центрах;

Для ледовых катков на воздухе и в других помещениях установлено ограничение — не более 1 человека на 10 кв. м;

На открытых катках одновременно могут кататься не более 30 человек;

На территории открытых катков обязательно должны быть раздевалки;

Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания. Требования к каткам и спортивным мероприятиям не относятся к профессиональной подготовке спортсменов.

Для театров и концертных залов администрация сделала одно исключение — количество зрителей может превышать 25% от числа мест, если по состоянию на 18 ноября на представление было продано большое количество билетов.

Ограничения на катках и предприятиях общепита вступают в действие с 23 ноября, для театров, кинотеатров и концертных залов — с 1 декабря, — сообщает РБК