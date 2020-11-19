Новым руководителем ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО; входит в ОАК) назначен Фарит Шарафеев, сообщили в ОАК.

Александр Ярчевский, который исполнял обязанности директора завода с августа прошлого года, назначен на должность технического директора предприятия.

Новый директор Фарит Шарафеев до соответствующего назначения занимал должности исполняющего обязанности генерального директора Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова, вице-президента по финансам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Также с 2014 по 2017 год работал заместителем генерального директора по стратегическим преобразованиям ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). После этого занимал руководящие посты на других промышленных предприятиях.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой уже представил нового главу коллективу ВАСО. Помимо этого, Фарит Шарафеев встретился с губернатором Александром Гусевым и обсудил с ним планы развития завода. Перед ним стоит задача обеспечить своевременное выполнение всех обязательств перед заказчиками. На данный момент ВАСО уверенно обеспечено заказами, отметили в ОАК.

ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры «Ил-96-300» и «Ил-96-400» в разных модификациях. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественных самолетов Sukhoi SuperJet 100, «МС-21», «Ил-76МД-90А».

По собственным данным, уставный капитал авиазавода составляет 8,5 млрд рублей. Основной вид деятельности – производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. 96,37% принадлежит ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Выручка предприятия в 2019 году составила 8,18 млрд рублей, чистый убыток – 1,9 млрд рублей, — сообщает ABIREG.RU