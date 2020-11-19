Банк Citigroup прогнозирует падение курса доллара на 20% в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановления мировой экономики, передает Bloomberg. По мнению аналитиков, вакцинация оживит международную торговлю. Эксперты руководствуются опытом 2001 года, когда вступление Китая во Всемирную торговую организацию поспособствовало глобализации, а доллар после этого падал в течение нескольких лет.

Кроме распространения вакцины на курс доллара может повлиять и осторожная политика ФРС. Аналитики считают, что с нормализацией обстановки в мире инвесторы будут переходить на другие рынки.

Citigroup ожидает самого сильного падения валюты с 1985 года. Тогда индекс DXY, который учитывает отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 18,5%. Bloomberg Dollar Spot Index, который отражает динамику доллара к десяти главным валютам, с марта упал на 11%.

Ранее Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и страны АСЕАН подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Его ратификация приведет к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли, — сообщает Коммерсантъ