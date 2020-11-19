В Воронеже на трёх улицах отключили электричество
Из-за экстренных работ 18 ноября отключали электричество на трех улицах областного центра.
В мэрии Воронежа рассказали, что света не было в жилых домах по ул. 60 Армии, Генерала Лизюкова и Хользунова. В оьбъектах социальной сферы электроснабжение не прерывалось.
Также было отмечено, что из-за ограничений ресурса, перестали работать насосы в котельных, которые подают горячую воду.
Ремонтные работы энергетики должны были завершить до часу ночи 19 ноября.
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