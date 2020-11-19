Из-за экстренных работ 18 ноября отключали электричество на трех улицах областного центра.

В мэрии Воронежа рассказали, что света не было в жилых домах по ул. 60 Армии, Генерала Лизюкова и Хользунова. В оьбъектах социальной сферы электроснабжение не прерывалось.

Также было отмечено, что из-за ограничений ресурса, перестали работать насосы в котельных, которые подают горячую воду.

Ремонтные работы энергетики должны были завершить до часу ночи 19 ноября.