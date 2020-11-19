10-летняя Софья Колосова пропала в Лисках. Девочка ушла из дома после семейной ссоры, сообщили «Вести Воронеж».

В поисковом отряде «Черноземье» рассказали, что школьница исчезла 18 ноября около 13 часов с улицы Энтузиастов. Софью разыскивает полиция и волонтёры.

Девочка худощавого телосложения, ростом 150 см. Была одета синюю куртку, коричневые сапоги и шапку.

Воронежцев, которые обладают информацией о местонахождении школьницы, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Фото отряда «Черноземье»